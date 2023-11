Arrestato il "body guard" delle borseggiatrici della metro

Lui ha aperto l'ombrello. Lei ha afferrato il bottino ed è fuggita via. Un uomo di 24 anni, cittadino romeno con precedenti, è stato arrestato giovedì sera a Milano con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver derubato un turista filippino di 48 anni portandogli via un Breitling da 8mila euro.

A bloccarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che passando verso le 20 in piazza Duomo hanno notato il 24enne e una donna che seguivano la vittima e la sua compagna. Arrivati all'altezza della Galleria, il giovane ha aperto un ombrello per coprire i movimenti della complice, che ha aperto un borsello che il turista aveva a tracolla e ha preso l'orologio, che era sistemato in una custodia dopo che il 48enne aveva acquistato poco prima un altro cronografo.

Dopo aver verificato che effettivamente i ladri avevano portato via il bottino - sparito insieme alla donna -, gli agenti sono riusciti a bloccare il 24enne mentre scendeva in metro. Il ragazzo, arrestato e portato a San Vittore, era tra l'altro stato filmato nelle ultime settimane proprio in metropolitana mentre faceva da "body guard" alle borseggiatrici che colpiscono sui vagoni dei treni meneghini, così da difenderle da eventuali reazioni delle vittime.