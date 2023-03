"Hai una sigaretta?" e gli strappano l'Iwc da 7mila euro

Prima lo hanno avvicinato con la scusa di una sigaretta. Poi, in un attimo, gli hanno sfilato il suo orologio di lusso. L'episodio alle 4 della notte tra venerdì 3 e sabato 4 marzo, per strada, in via Don Sturzo, zona Garibaldi.

La vittima del furto è un 34enne maltese che, come lui stesso ha riferito alla polizia, è stato approcciato da quattro nordafricani, per poi vedere scomparire il suo Iwc modello 5400, del valore di 7mila euro. Dopo il colpo, i malviventi sono riusciti a scappare facendo perdere le proprie tracce.