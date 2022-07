Ennesimo colpo grosso in centro a Milano: turista derubato dell'Hublot da 6mila euro

Gli hanno strappato dal polso l'orologio da 6mila euro e si sono dati alla fuga. E' successo nella tarda serata di mercoledì 6 luglio: la vittima è un turista iraniano di 31 anni. Il colpo è stato compiuto in pieno centro a Milano, in Galleria Passarella, tra corso Vittorio Emanuele e piazza San Babila.

Erano più o meno le undici e mezza quando due uomini, rimasti sconosciuti e descritti dalla vittima come nordafricani, gli si sono avventati contro, approfittando di una sua distrazione, e gli hanno strappato l'orologio Hublot Classic Fusion, che aveva al polso, del valore di circa 6mila euro. L'iraniano aveva già notato i due ladri: lo stavano seguendo da qualche minuto. Ma non ha potuto far niente per evitare il furto. Non gli è rimasto altro da fare che chiamare la polizia: gli agenti della questura indagano sull'episodio.

Meno di un mese fa, sempre in centro ma in via Silvio Pellico, un altro turista asiatico, un vietnamita di 57 anni, era stato derubato di sera da una coppia di ladri, uno dei quali gli aveva materialmente strappato dal polso un Patek Philippe da 50mila euro. Il malvivente (un algerino di 28 anni) era stato poi bloccato dalla polizia, ma aveva fatto in tempo a 'passare' l'orologio ad un suo complice fuggito col bottino.