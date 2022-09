Ennesimo colpo in centro a Milano: uomo scippato del Patek Philippe

L'ennesimo colpo. Un uomo di 46 anni, cittadino cinese, è stato derubato domenica pomeriggio a Milano di un orologio di lusso che aveva al polso. Stando a quanto lui stesso ha raccontato alla polizia, il blitz del malvivente - di cui la vittima non ha saputo fornire nessuna descrizione - è avvenuto poco dopo le 18 in via Hoepli, a due passi da piazza Duomo, in pieno centro città.

Lo scippatore avrebbe sorpreso il 46enne alle spalle, gli avrebbe afferrato il braccio e sarebbe poi fuggito con il suo Patek Philippe dal valore di circa 20mila euro. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il ladro aveva ormai fatto perdere le proprie tracce.

Non è la prima volta che i banditi mettono a segno colpi grossi in centro. A fine agosto un 69enne turco con casa in zona Quadrilatero era stato derubato di un Patek da 60mila euro da due uomini. La settimana prima a finire nel mirino dei banditi, sempre in due, era stato un turista tedesco di 32 anni, a cui era stato portato via un altro Patek, anche in quel caso dal valore di 60mila euro. Il 3 luglio, invece, nel giro di un quarto d'ora erano avvenuti due furti. Il primo blitz era stato portato a termine in corso Venezia, dove un uomo di 58 anni, un italiano, si era visto strappare da un ladro "solitario" un Richard Mille da 700mila euro. Poco dopo era toccato a un 62enne residente in Florida che aveva "perso" un Rolex da 40mila euro, strappatogli da un rapinatore poi fuggito a bordo di uno scooter guidato da un complice.