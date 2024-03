Gli strappa dal polso un orologio da 8mila euro e scappa: preso subito dopo

I poliziotti del commissariato Lambrate sono arrivati pochi minuti dopo la chiamata in via Andrea Costa, zona Loreto: qualche attimo prima, intorno alle 3 di martedì pomeriggio, alcuni malviventi avevano strappato dal polso di un 58enne, che stava passeggiando insieme alla fidanzata, un orologio del valore di circa 8mila euro.

Acquisite le descrizioni dei responsabili, i poliziotti ne hanno individuato uno in zona e lo hanno bloccato, non senza difficoltà: cercava, infatti, di liberarsi dalla presa sferrando calci e pugni agli agenti. Messo alla fine in sicurezza, il giovane (un marocchino di 17 anni, irregolare in Italia e con alcuni precedenti) è stato portato in carcere.