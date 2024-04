Rapina in centro: uomo scippato dell'orologio di lusso fuori dall'hotel

Il blitz fuori dall'albergo. Poi la fuga col bottino. Un uomo di 52 anni, cittadino tedesco ma nato in Iran, è stato derubato domenica pomeriggio in pieno centro a Milano da due ladri che gli hanno portato via un orologio di lusso.

Lo scippo è avvenuto verso le 18.30 davanti all'hotel Armani di via Manzoni, a due passi dal Quadrilatero della moda, in pieno centro città. Il 52enne, stando a quanto lui stesso ha raccontato alla polizia, è stato avvicinato da due uomini - entrambi descritti come nordafricani -, che lo hanno bloccato e gli hanno strappato un cronografo Dolce & Gabbana limited edition.

Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati sul posto, i ladri avevano ormai già fatto perdere le proprie tracce. Il turista è stato invece medicato dall'equipaggio di un'ambulanza del 118 ma fortunatamente non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.