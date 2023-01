L'operatore sanitario infedele che svaligia il Policlinico: rubati 405 tamponi e 15mila guanti

Non si è neanche cambiato d'abito. È rimasto in divisa, sperando forse di dare meno nell'occhio. Una speranza, però, vana. Un uomo di 43 anni, un italiano che lavora come operatore sociosanitario nell'ospedale Policlinico di Milano, è stato denunciato venerdì sera dalla polizia dopo aver cercato di rubare 15 scatole piene di materiale medico.

L'allarme è scattato verso le 23.10, quando la guardia giurata in servizio nella struttura di via Sforza ha notato l'uomo spingere i 15 scatoloni verso la propria auto, per poi caricarli a bordo e tornare tranquillamente al lavoro. Agli agenti della volante Monforte bis è bastato poco per risalire all'intestatario del veicolo, che è stato trovato all'interno del reparto, in servizio.

I poliziotti hanno così controllato la macchina e hanno facilmente trovato i 15 pacchi, ancora tutti sigillati. All'interno di ogni scatola, stando a quanto poi verificato dagli agenti, c'erano mille guanti in lattice, 27 tamponi anti covid, 8 test antigenici sempre per il covid, 4 provette e 19 reagenti. Tutto è stato restituito all'ospedale, mentre l'operatore socio sanitario è stato indagato.