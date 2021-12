Maxi colpo da 40mila euro nel negozio in centro a Milano

Vetrina distrutta e fuga col bottino. Maxi colpo nella notte tra giovedì e venerdì in un negozio di ottica in corso di Porta Vittoria a Milano. L'allerta è scattata poco dopo l'una, quando il titolare del locale - l'ottica Bergomi - ha ricevuto sul proprio cellulare la segnalazione di intrusione.

Attraverso le telecamere e l'antifurto, l'uomo è riuscito a scorgere distintamente quattro persone, con i guanti, all'interno del negozio. All'arrivo della polizia sul posto, però, non c'era più traccia della banda, che si era già allontanata.

I malviventi, stando a quanto finora accertato dalla questura, sarebbero riusciti a portare via tutti gli occhiali in esposizione, per un valore totale del colpo di circa 40mila euro. I ladri, almeno in quattro, sono riusciti a far accesso nel negozio sfondando la vetrata dell'ingresso.