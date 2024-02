I ladri che approfittano di un altro furto per rubare in un negozio. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'occasione che fa l'uomo ladro. Due uomini - 25 e 28 anni, entrambi marocchini - sono stati arrestati venerdì sera a Milano con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver rubato all'interno dell'Ovs di Corso Buenos Aires approfittando di un attimo di distrazione del vigilante, impegnato con un altro allarme.

A fermare i due ci hanno però pensato gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Michele Scarola, che li hanno visti mentre rovistavano in un sacchetto davanti allo store e li hanno tenuti d'occhio. Appena hanno visto che la guardia usciva dal locale per "inseguire" un'altra persona, il 25enne e il 28enne sono passati all'azione: il più grande è entrato e ha indossato un giubbotto togliendo il cartellino, mentre il più giovane è rimasto fuori a controllare che l'addetto alla security fosse ancora distratto.

Al momento di uscire col bottino, però, entrambi sono stati bloccati dai poliziotti. Nella busta che i ragazzi avevano con loro, gli agenti hanno poi trovato vestiti per un valore di 200 euro rubati poco prima all'Upim. Gli arrestati sono stati processati per direttissima: dopo la convalida dell'arresto per il 28enne è stato disposto il divieto di dimora a Milano, mentre per il complice l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.