Tenta di rubare i pacchi di Amazon in portineria

Il portinaio s'era allontanato per un momento e un uomo ne aveva approfittato per introdursi nell'androne del palazzo, in via Numa Pompilio a Milano (zona Sant'Agostino), e 'adocchiare' alcuni pacchi di Amazon depositati presso il locale del custode. Stava per portarli via quando il portinaio se n'è accorto e ha chiamato il numero di emergenza 112.

Sul posto è arrivata la polizia. L'uomo (un algerino di trent'anni incensurato) è stato sorpreso in flagranza e arrestato per tentato furto aggravato. E' avvenuto a mezzogiorno e mezza di lunedì