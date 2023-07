La 'banda dei minorenni': in sei assaltano una panetteria durante la notte

Neanche 18 anni, ma già nei guai. Sei ragazzini, tutti minorenni, sono stati denunciati nella notte tra domenica e lunedì con le accuse di furto aggravato e danneggiamento dopo aver rubato in una panetteria di via Pacini, in quel momento chiusa.

I sei - un tunisino 16enne e cinque marocchini, tutti tra i 16 e 17 anni - hanno forzato la saracinesca e sono entrati nel locale, da dove hanno rubato un telefono, novanta euro in contanti e del cibo. A fermarli sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile, allertati da un testimone.

Quando i militari sono arrivati sul posto, il gruppo era ancora impegnato nel raid. Gli uomini dell'Arma hanno poi accertato che gli stessi sei poco prima avevano cercato, senza riuscirci, di fare irruzione in un negozio di parruccheria. I baby banditi sono stati tutti indagati a piede libero.