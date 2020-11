Spaccano vetrata del negozio per rubare ma il panettiere grida, li insegue e li fa arrestare

Decisi a rubare, prima hanno forzato la claire del panificio, poi hanno rotto la vetrata. Ma il rumore non è passato inosservato e il proprietario del negozio ha iniziato a urlargli contro. Poi dopo averli inseguiti li ha fatti arrestare.

L'accaduto in piazza Guardi, vicino viale Argonne, nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre, verso l'1:30. A sventare il tentativo di furto con le proprie urla è stato lo stesso panettiere, che ha subito chiamato il 112 e in seguito, sempre rimanendo al telefono con la polizia, si è messo a inseguire i malviventi.

A finire in manette tre marocchini di 18 anni e uno di 21, tutti con precedenti e irregolari in Italia. Dopo il tentato furto nel panificio, distratti dalle grida del panettiere, hanno cercato di allontanarsi dandosi alla fuga. Ma il proprietario è sceso per strada e rimanendo in contatto con la questura li ha inseguiti fino a quando non è arrivata la volante. A quel punto li ha indicati agli agenti che li hanno tratti in arresto con l'accusa di tentato furto pluriaggravato in concorso.