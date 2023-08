Ruba la borsetta a una turista americana dietro al Duomo

È uscito dalla Cisalfa di via Pattari senza niente in mano, poi si è avvicinato a una turista americana seduta a un tavolo di Kfc e ha cercato di rubarle la borsa, ma per lui sono scattate le manette. È successo in pieno centro a Milano nel pomeriggio di mercoledì 16 agosto, nei guai un peruviano di 40 anni.

Tutto è iniziato poco prima delle 18.30 quando una guardia giurata del Cisalfa, un cittadino egiziano di 52 anni, ha notato il 40enne mentre usciva dal grande magazzino senza nulla in mano. Lo ha seguito con lo sguardo finché il 40enne non ha rubato la borsa a una turista seduta al tavolo di un fast food per poi scappare.

È subito scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenute le volanti della polizia. L'uomo è stato bloccato e arrestato dagli agenti. La borsetta, che nel frattempo era stata nascosta in un sacchetto, è stata restituita alla legittima proprietaria.