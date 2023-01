Ruba un pc su un treno ma viene scoperto dai poliziotti

Si aggirava tra i viaggiatori, in Stazione Centrale, con fare sospetto: ad un certo punto si è recato in prossimità del binario 12, dove era in partenza un treno alta velocità diretto a Venezia, e si è seduto dietro un uomo. Approfittando di qualche minuto di assenza della vittima, si è impossessato del computer custodito all'interno della borsa e lo ha nascosto dentro il proprio zaino.

Poi, notando gli agenti della polizia ferroviaria, che lo stavano tenendo d'occhio da prima, ha tolto il pc dallo zaino e lo ha nascosto sotto un sedile del treno, infine si è diretto rapidamente verso l'uscita della stazione. Ma è stato bloccato e arrestato. Si tratta di un algerino di 28 anni con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Risponde di furto aggravato. E' successo martedì 17 gennaio.