Furto al Penny Market: colpiscono l'addetto con una bottiglia di vetro, arrestati

Furto al supermercato nel primo pomeriggio di sabato 17 dicembre a Milano. Due giovani, di cui uno incensurato, sono stati arrestati dalla polizia.

E' successo verso le tre meno un quarto al Penny Market di via Boscovich, zona Stazione Centrale. I due giovani (un algerino di 19 anni con precedenti e un marocchino di 18 anni negativo al controllo in banca dati) avevano cercato di portare via della merce senza averla pagata, ma l'addetto alla sorveglianza del punto vendita li ha sorpresi. Loro, per darsi alla fuga, hanno colpito l'addetto con una bottiglia di vetro (senza conseguenze).

La polizia, arrivata sul posto, li ha rintracciati e arrestati.