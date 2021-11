Deruba il cliente di un ristorante in centro, poi cerca di scappare sfondando le finestre

Il furto, riuscito, e la fuga, decisamente scenografica, ma fallita. Un uomo di 52 anni, cittadino francese, è stato arrestato lunedì sera a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di derubare il cliente di un locale di via Melzo, in zona Porta Venezia.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il 52enne si è presentato nel bar verso le 23 insieme a un complice, un 21enne italiano indagato a piede libero. Dopo essersi accomodati, i due hanno spostato il loro tavolo sempre più vicino a quello di altri tre uomini e improvvisamente il ladro ha sfilato il portafogli dal cappotto di uno dei "vicini".

Una volta scoperti, il 21enne è rimasto seduto senza opporre resistenza, mentre il più grande ha afferrato una sedia e ha cercato di sfondare ben due finestre del locale per guadagnarsi una via di fuga. Purtroppo per lui, però, il tentativo è miseramente fallito ed è stato bloccato e dichiarato in arresto.