Blitz nei box, smontano e fanno a pezzi un’auto: fermati dai carabinieri

Sono stati bloccati dai carabinieri con brugole e chiavi inglesi in mano mentre facevano a pezzi un’auto. E per loro sono scattate le manette. Quattro uomini di 22, 23, 38 e 43 anni - tutti italiani - sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto mentre stavano cannibalizzando un’auto rubata in via Brunelleschi a Cesano Boscone nella notte tra venerdì e sabato 10 febbraio.

Tutto è iniziato quando i militari del radiomobile di Corsico hanno sentito dei forti rumori provenire da un box di via Brunelleschi. Sono quindi intervenuti insieme ai colleghi della stazione di Corsico bloccando i “meccanici” improvvisati e facendo scattare le manette. Non solo, all’interno dell’edificio sono state trovate cinque auto rubate nell’hinterland milanese tra il 23 gennaio e il 9 febbraio. Tutti e quattro sono stati accompagnati nel carcere di San Vittore, mentre gli attrezzi utilizzati sono stati sequestrati.

Da via Moscova hanno fatto sapere che nei giorni scorsi era stata notata una “recrudescenza di furti e vandalizzazioni di auto per il mercato dei pezzi di ricambio”, proprio per questo i controlli sono diventati più stringenti.