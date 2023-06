I sei ladri che rubano quasi 3mila euro di bambù (davanti ai carabinieri)

A caccia di bambù. Tre uomini e tre donne, tutti cittadini cinesi, sono stati arrestati domenica mattina a Gudo Visconti dopo aver cercato di rubare decine di piante di bambù in un campo. A dare l'allarme, verso le 11.30, è stato il proprietario del fondo agricolo - un 25enne -, che ha sorpreso due dei ladri all'opera.

Al loro arrivo, i carabinieri hanno bloccato i due - marito e moglie, di 55 e 59 anni -, che erano entrati nel terreno tagliando la rete esterna. Dopo aver portato i due in caserma, i militari sono tornati sul posto per completare i rilievi e in quel momento hanno trovato gli altri quattro "al lavoro". Anche per loro - un 40enne e un 38enne e due donne di 54 e 59 anni - sono quindi scattate le manette.

Le radici e le piante, dal valore di 2.600 euro, sono poi state restituite al proprietario. I sei - che erano in possesso di due coltelli, usati proprio per recidere le "canne" - devono rispondere delle accuse di tentato furto aggravato in concorso e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.