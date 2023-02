Milano, il poliziotto libero dal servizio che arresta una ladra (incinta) in piazza Duomo

Presa con le mani nel sacco. Letteralmente. Una donna di 20, una giovane nata a Roma, è stata arrestata lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di tentato furto con destrezza dopo aver cercato di derubare una turista in piazza Duomo. A bloccarla è stato un poliziotto delle volanti libero dal servizio, che stava passeggiando sotto i portici quando ha notato la 20enne seguire con fare sospetto due donne.

Pochi attimi dopo, senza sapere di essere controllata, la ladra ha aperto lo zaino di una delle due - una 51enne albanese - e ha infilato la mano all'interno per arraffare il bottino. Proprio in quel momento, però, è intervenuto il poliziotto in borghese, che l'ha fermata. La 20enne, che è in stato di gravidanza, è stata quindi arrestata: sarà giudicata per direttissima.