Irrompono in pizzeria spaccando la vetrata per rubare il fondo cassa

Sono stati arrestati in flagranza di reato due uomini del Marocco, con alcuni precedenti, sorpresi aggirarsi nelle cantine e poi in un negozio di uno stabile milanese in via Marco d'Agrate, zona sud-est della città.

Ad avvertire il 112 è stato il portiere dello stabile, verso le undici di sera di lunedì. La polizia, giunta sul posto, ha individuato i due 'intrusi', uno all'interno di una pizzeria, l'altro fuori a fare da 'palo'. Avevano infranto la vetrata con una grossa pietra e manomesso la cassa del negozio per 'prelevare' i contanti.

Agli arresti un 29enne irregolare in Italia e un 25enne con il permesso di soggiorno. Prima di essere sorpresi dentro la pizzeria erano stati visti aggirarsi nelle cantine.