Cercano di rubare un ponteggio: arrestate quattro persone

Quattro persone che stavano cercando di smontare un ponteggio da un cavalcavia della tangenziale Ovest sono state arrestate dalla polizia nella serata di mercoledì 22 dicembre. Nei guai due italiani di 48 e 39 anni, un marocchino di 28 e un argentino di 26.

Tutto è iniziato attorno alle 20 quando una volante ha sorpreso un uomo in via degli Ulivi che resosi conto della presenza degli agenti ha cercato di scappare. Raggiunto nei pressi di un cavalcavia della tangenziale in zona Lorenteggio, le forze dell’ordine hanno sorpreso altre 3 persone che stavano smontando il ponteggio di un cantiere per la manutenzione del cavalcavia. Sono stati braccati e per loro sono scattate le manette.