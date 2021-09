I due 20enni che provato a rubare un portafogli in metro davanti ai poliziotti

La vittima, una ragazza cinese poco più grande dei due, non aveva capito nulla

Ennesimo scippo all'interno di una fermata della metropolitana di Milano ma stavolta ai malviventi è andata male e sono stati scoperti e arrestati dalla polizia. Teatro dell'episodio è la Stazione Centrale, sulla banchina della linea verde M2, intorno alle 19.30 di mercoledì.

Gli agenti della polmetro, durante uno dei loro quotidiani controlli in borghese, hanno notato la presenza di due ragazzi sospetti. I due, entrambi di 20 anni e con precedenti penali per la stessa tipologia di reati, sono stati bloccati mentre tentavano di rubare il portafogli a una passeggera che aspettava di salire sul treno. La vittima, una cittadina cinese di 22 anni, non aveva capito nulla.

Per i due arrestati, entrambi domiciliati in un campo rom della città, si sono aperte le porte del carcere.