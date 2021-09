Ruba il portafogli appoggiato al tavolino del bar, arrestato

Mentre camminava in via Fabio Filzi, alle nove e mezza di mercoledì mattina, ha notato un portafogli appoggiato ad un tavolino esterno di un locale e lo ha afferrato e portato via.

Al tavolino era seduta la proprietaria, intenta a fare colazione: una donna di 31 anni, residente a Milano ma franco-americana. Si è accorta subito del furto, ha urlato e si è messa ad inseguire il ladro. Nello stesso momento, una volante della polizia transitava proprio in via Filzi per un pattugliamento: gli agenti, capito che era successo qualcosa, hanno inseguito a loro volta l'uomo (un tunisino di 35 anni con precedenti contro il patrimonio) e sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo per furto aggravato.