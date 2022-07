Gli offre una birra: lo deruba e usa la sua carta al distributore di sigarette

Aveva voluto essere gentile con i due sconosciuti che gli si erano avvicinati chiedendogli prima una sigaretta e poi degli spiccioli, martedì sera verso mezzanotte in via Ponte Seveso. Li aveva invitati ad un chiosco e aveva offerto loro una birra. Poi, però, uno dei due ha fatto cadere la lattina: lui, un uomo italiano di 42 anni, si è chinato a raccogliergliela e quell'altro ne ha approfittato per sfilargli il portafogli dalla tasca dei pantaloni e fuggire col complice.

Poco dopo la vittima ha ricevuto sul cellulare un alert del servizio di carte di credito: gli veniva segnalato che il malvivente stava utilizzando la sua carta presso un vicino distributore automatico di sigarette, per una spesa di 84 euro. Ha avvertito il servizio di emergenza 112 ed è arrivata, sul posto, una volante della polizia. Gli agenti hanno sorpreso il ladro ancora nei pressi del distributore e lo hanno bloccato: la vittima poi lo ha riconosciuto, pertanto è stato arrestato. Risponde di indebito utilizzo di carte di credito. E' un marocchino di 28 anni con alcuni precedenti.