Va a comprare la droga: lo accerchiano e gli rubano tutto

Da potenziale cliente a vittima. Un uomo di 25 anni, cittadino somalo, è stato derubato all'alba di mercoledì in stazione centrale a Milano da un gruppo di uomini che lui stesso aveva avvicinato per comprare qualche dose di hashish.

L'allarme è scattato verso le 5.30, quando una volante ha incrociato il ragazzo in via Soperga mentre rincorreva due persone che scappavano. In via Palestrina, uno dei due - un 21enne egiziano - è stato fermato e poi arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato furto, mentre il complice è riuscito a scappare.

È stato poi lo stesso 25enne a raccontare che aveva chiesto ai ladri se vendessero del "fumo". A quel punto era stato accerchiato e derubato dal branco, che gli aveva poi chiesto 100 euro per la restituzione del portafogli.