Le ladre che rubano il portafogli a una donna in sedia a rotelle

Incastrate dai testimoni. Due donne - una 34enne e una 25enne, entrambe di nazionalità bulgara - sono state denunciate lunedì pomeriggio dalla polizia locale dopo aver messo a segno un furto all'interno del centro commerciale Fiordaliso di Rozzano.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti, le due hanno rubato il portafogli dalla borsa di una signora, seduta sulla sedia a rotelle, mentre la figlia effettuava il pagamento di un vestito in un negozio all'interno del mall.

Pensando di non essere viste, le due si sono allontanate ma alcuni clienti hanno lanciato l’allarme. Gli agenti della Locale sono intervenuti tempestivamente e in collaborazione con la vigilanza del centro commerciale, hanno fermato le ladre, che sono poi state denunciate a piede libero per furto aggravato. Il portafogli è stato invece restituito alla cliente.