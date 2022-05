Il ladro che ruba il portafogli a una donna e finisce in un suo selfie (e in manette)

La prova regina sul telefono della sua stessa vittima. Un uomo di 41 anni, un cittadino del Senegal con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato mercoledì mattina a Milano con l'accusa di furto con destrezza dopo aver rubato il portafogli a una donna in piazza Castello.

Nel mirino del 41enne è finita una 40enne ucraina, da poco arrivata in Italia in fuga dal suo Paese in guerra e ospitata in città da una connazionale. Verso mezzogiorno, la donna - in compagnia del figlio e dell'amica - era in visita al Castello sforzesco: un giro turistico celebrato con una foto ricordo prima di sedersi al vicino chiosco dei gelati. Proprio lì, pochi attimi dopo, la vittima si è però accorta di non avere più il portafogli e così ha allertato la polizia.

L'indizio decisivo è arrivato incredibilmente da quell'immagine scattata davanti al Castello: lei, il piccolo e dietro di loro un uomo con le mani nella borsa, evidentemente intento a rubarle il portafogli. Agli agenti è bastato fare un rapido giro nelle vicinanze per identificare e arrestare il ladro, trovato anche in possesso di 200 euro in contanti, rubati alla donna.