Ecco come rubano i portafogli a Milano

Agiscono in due. Il primo distrae la vittima, il secondo copre il portafoglio (o il cellulare) e se lo intasca. È successo anche lunedì pomeriggio a Milano, in Stazione Centrale. Due giovani, stranieri, di 21 e 17 anni sono stati beccati dalla polizia ferroviaria con la refurtiva tra le mani e sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso.

I due ladri si trovavano in un locale all’interno dello scalo ferroviario. Si sono avvicinati a una coppia di turisti che stavano mangiando. Uno dei due complici ha distratto la moglie con alcune domande, l’altro ha coperto il portafoglio del marito che si trovava sul tavolo con un foglietto di carta per poi sfilarlo e impossessarsene senza farsi vedere.

Usciti dal locale, con il bottino tra le mani, i due sono state fermati dai poliziotti. Il 21enne è stato accompagnato in questura in attesa di udienza con rito direttissimo, mentre il minorenne è stato portato al carcere Beccaria.