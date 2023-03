I ladri che vanno a rubare alle Poste, con le chiavi del direttore

L'ingresso senza problemi. La fuga decisamente più complicata: finita a mani vuote per due di loro e con le manette per il terzo della banda. Un uomo di 34 anni, italiano, è stato arrestato lunedì sera a Milano dopo aver cercato di mettere a segno un furto all'interno dell'ufficio postale di via comune antico a Milano.

L'allarme è scattato verso le 21, quando la vigilanza privata che "segue" la filiale, ha segnalato alle forze dell'ordine l'intrusione di tre persone nel locale. Gli agenti intervenuti sono riusciti a bloccare il 34enne mentre scappava con due pacchi - ancora chiusi -, mentre i due complici sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Effettuando i rilievi, i poliziotti hanno notato che non c'era nessun segno di effrazione e il motivo è stato chiaro poco dopo. Il direttore dell'ufficio ha infatti raccontato agli agenti di aver perso le chiavi poco prima, chiavi evidentemente poi trovate dalla banda. Una volta entrati, i tre avevano cercato - senza successo - di forzare lo sportello del bancomat per poi dirigersi verso gli armadietti con i pacchi. A rovinare i loro piani, però, è arrivata la polizia.