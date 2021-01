Trovate le statue rubate dal presepe a Natale: erano in una roulotte, denunciato il ladro

Bottino ritrovato e ladro denunciato. Sono tornate al legittimo proprietario le statue che il giorno di Natale erano state rubate dal presepe che l'associazione Nuovo quartiere Giardino aveva allestito a Cesano Boscone.

I carabinieri, anche grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere comunali e al supporto della polizia locale, sono riusciti a ripercorrere a ritroso la strada percorsa dal ladro e sono arrivati fino in via Muggiano a Milano. Lì, venerdì mattina, all'interno di una roulotte, sono state ritrovate le due statue in gesso, che sono poi state riconsegnate a un responsabile del gruppo cittadino di Cesano. Il ladro, un 47enne, è stato invece denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria.

"Per molti magari non una grande cosa. Ma oltre al rispetto per chi crede, si è trattato di un furto", il commento del sindaco di Cesano, Simone Negri. "E parliamo di statue dal grande valore affettivo e del rispetto per le persone che si sono dedicate ad allestire i Presepi. Bravi ai Carabinieri che sono sempre attenti ai problemi del territorio, dalla criminalità organizzata a questi episodi odiosi. Sono contento - ha concluso - che il nostro sistema di videosorveglianza sia stato utile anche in questo caso".