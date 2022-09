I ragazzini che sfondano il distributore per rubare preservativi e gel lubrificante

La spaccata, il "colpo" e la fuga, subito finita. Due ragazzini di 17 anni, entrambi italiani, sono stati denunciati martedì sera dai carabinieri con le accuse di danneggiamento aggravato e furto aggravato dopo aver rubato in una farmacia di Cesano Boscone.

Stando a quanto riferito dai militari, verso le 20.30 i due si sarebbero fermati fuori dal locale, in via Rosselli, e avrebbero spaccato il distributore automatico portando via alcune confezioni di preservativi e gel lubifricante.

Afferrato il bottino, i giovanissimi sono scappati ma sono stati immediatamente intercettati dai carabinieri, che si trovavano già in zona per altri controlli. I 17enni, che non avevano precedenti, sono quindi stati identificati e indagati a piede libero.