Cerca di svaligiare il discount con una spranga: arrestato

Prima ha cercato di svaligiare un discount, poi è stato ammanettato. Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri a Peschiera Borromeo dopo aver cercato di svaligiare il Prix di via Liguria a Peschiera Borromeo nella notte tra sabato e domenica 20 agosto.

A notare e ad arrestare il 33enne sono stati i militari della stazione di Peschiera, impegnati in un servizio di perlustrazione. I militari, come riferito da via Moscova, hanno sorpreso il 33enne mentre tentava di entrare all'interno del supermercato dopo aver infranto la porta vetrata con una spranga in ferro. Per lui, già noto alle forze dell'ordine e già sottoposto alla misura dell' obbligo di dimora, sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto aggravato.

L'uomo è attualmente trattenuto presso la camera di sicurezza della compagnia di San Donato Milanese a disposizione dell’autorità giudiziaria.