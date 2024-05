Furto da 200mila euro in cosce di prosciutto: sette arresti

Un furto di più di 1.500 cosce di prosciutto affumicato. Una refurtiva dal valore di oltre 200mila euro. Sono state arrestate sette persone accusate di aver saccheggiato uno stabilimento alimentare a Ravignano Teor (Udine) il primo aprile del 2023. Un caso che ha impegnato a lungo i carabinieri che, grazie anche alle telecamere, sono riusciti a ricostruire l'accaduto. Arresti anche ad Abbiategrasso.

Immagini della videosorveglianza, sopralluoghi, indagini che hanno permesso l'individuazione non solo dei presunti autori del furto, ma anche del loro modus operandi e delle tempistiche esatte. I militari hanno individuato i mezzi utilizzati, tra cui tre tir con cui è stato trasportato l'ingente bottino. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere, oltre che ad Abbiategrasso, sono state eseguite anche ad Andria e a Cerignola, in Puglia.

Poco dopo il furto lo stabilimento alimentare aveva registrato un ammanco di 900 cosce di prosciutto. Ma dopo i successivi controlli era emerso un quantitativo trafugato molto più importante, con una perdita economica di un certo peso.