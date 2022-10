Rubato il ritratto di Alessandro Volta da un museo di Milano

Un quadro è stato rubato a Milano al Museo della Permanente di via Turati. E' successo domenica 23 ottobre, nel pomeriggio, durante la mostra di antiquariato Amart. L'opera depredata è un ritratto dello scienziato Alessandro Volta, in olio su rame, realizzato da Gabriele Rottini nel 1840, del valore di circa 20mila euro.

Sembra che il responsabile della galleria che esponeva l'opera fosse intento a parlare con un visitatore, e che l'opera fosse appesa in un angolo appartato del suo stand. Quando si è accorto del furto, ha dato l'allarme e la polizia è intervenuta sul posto, bloccando le uscite per identificare tutti coloro che si trovavano in quel momento all'interno dell'esposizione.

Dell'opera, però, nessuna traccia: molto probabilmente il ladro è riuscito a guadagnare in fretta l'uscita. Ora gli investigatori stanno analizzando i filmati di sorveglianza.