Tentano di rubare 50 chili di rame al deposito Atm

Hanno tentato di rubare 50 chili di rame dal deposito Atm di Famagosta, ma uno dei due è stato catturato mentre l'altro è in fuga.

È successo sabato sera intorno alle dieci meno venti in via Rosa Bianca, a Milano, nella struttura adibita alla manutenzione e al rimessaggio dei treni del metrò (linea verde), vicino alla stazione di Famagosta. Gli addetti alla sorveglianza di Atm, attraverso i monitor che trasmettono in diretta le immagini delle telecamere, hanno visto i due aggirarsi nel deposito e raccogliere il rame, e hanno avvisato le forze dell'ordine.

Sul posto si è precipitata la polizia. Un uomo italiano, con precedenti, di 26 anni è stato arrestato dagli agenti, mentre il complice è riuscito a fuggire.