Rubano 250 chili di rame lungo l'alta velocità, arrestati dopo un inseguimento

Stavano rubando un ingente quantitativo di rame all'interno delle canaline in cemento lungo l'alta velocità ferroviaria Milano-Torino. Ma sono stati intercettati dai poliziotti della polfer mentre si allontanavano a bordo di un furgone. Hanno tentato di fuggire dopo che è stato loro intimato l'alt, ma sono stati raggiunti e bloccati dopo un inseguimeento per le vie di Rho.

E' successo mercoledì 2 novembre. Alla fine sono stati arrestati un 51enne italiano e un kosovaro di 34 anni. con loro c'era anche un 14enne. Dentro il furgone c'erano mille metri di cavi di rame per un peso di 250 chili, oltre a due paia di guanti professionali e due paia di tronchesine per metalli.

I due uomini, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere denunciati per minacce aggravate a pubblico ufficiale. Il minorenne è stato invece affidato alla madre.