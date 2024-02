Ruba 200 chili di rame dal tetto dell'ex Galeazzi

Stava rubando rame dal tetto dell'ex ospedale ortopedico Galeazzi, nel quartiere milanese di Bruzzano, ma grazie anche al fatto che l'edificio è sorvegliato, è stato sorpreso sul fatto e arrestato dalla polizia.

È successo alle otto e mezza di venerdì mattina. Protagonista un uomo albanese di 45 anni, con precedenti. Era salito sul tetto dell'ex ospedale per "prelevare" il rame. Ne aveva accumulato per ben 200 chili, e li aveva già suddivisi in un paio di borsoni per poterli trasportare più facilmente, quando è stato sorpreso dagli agenti del commissariato Comasina, che lo hanno arrestato per tentato furto.

La struttura è chiusa da quando l'ospedale Galeazzi si è trasferito nell'area Mind (ex Expo) nel mese di agosto del 2022. L'edificio dell'ex ospedale diventerà uno studentato da 450 posti. Saranno abbattute due ali e verrà realizzato un giardino interno.