L'uomo arrestato mentre "pela" i cavi di rame

Sorpreso con le mani nella cabina. Un uomo di 40 anni, cittadino romeno con precedenti, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì a Milano con l'accusa di furto pluriaggravato dopo aver cercato di rubare dei cavi di rame.

Il 40enne è stato trovato dalla polizia verso l'1.20 davanti a una cabina elettrica in via San Faustino, in zona Ortica. Quando gli agenti delle volanti sono intervenuti l'uomo stava "pelando" alcuni cavi per tirare via il rame. Un'operazione che, con ogni probabilità aveva iniziato già da qualche minuto, perché ai suoi piedi c'erano già alcune bobine, parte del bottino.

Il ladro, che non ha opposto resistenza né ha cercato di fuggire, è stato quindi bloccato e dichiarato in arresto.