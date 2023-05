Padre e figlio rubavano rame nell'ex distilleria diventata "piccola terra dei fuochi"

Il padre denunciato, il figlio (minorenne) denunciato: è finito così, per i due, il tentativo di furto di cavi di rame all'interno di una ditta. È successo a Santa Giuletta, centro dell'Oltrepo pavese tra Casteggio e Broni. I due protagonisti, però, sono domiciliati a Rozzano, nell'hinterland di Milano.

Si tratta di un 39enne pregiudicato e del figlio di 15 anni. Rispondono di concorso in furto aggravato. Insieme ad altri quattro, sono stati sorpresi dai carabinieri di Stradella, lunedì sera, durante un pattugliamento, mentre portavano via cavi di rame dallo stabilimento della Vinal a Santa Giuletta. Dopo un breve inseguimento, i carabinieri ne hanno bloccati due, mentre gli altri sono riusciti a scappare. Il maltolto è stato recuperato e restituito alla ditta. Il 39enne è stato trattenuto presso la caserma di Stradella, in attesa del processo per direttissima. Quanto al figlio, è stato affidato alla madre.

La Vinal è un'ex distilleria di vini. Proprio di recente, dopo anni d'attesa, sono stati affidati i lavori di bonifica dell'amianto, presente sul posto in grande quantità. Negli ultimi mesi sono scoppiati nell'area piccoli incendi, sembra a causa di reazioni chimiche nel sottosuolo, tanto da affibbiare alla Vinal l'appellativo di "piccola terra dei fuochi".