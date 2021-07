Il furto da 120mila euro a Milano, così i ladri hanno rubato un Richard Mille

Il colpo in piazzale Lotto. Vittima un turista tedesco

Il primo contatto, poi lo scippo e la fuga, riuscita. Colpo grosso dei ladri a Milano, dove un turista tedesco di 35 anni è stato derubato del suo orologio di lusso, un Richard Mille dal valore di 120mila euro.

Il blitz dei malviventi - due, entrambi descritti come nordafricani - è scattato verso le 12 di martedì in viale Renato Serra. I ladri, a bordo di uno scooter, hanno avvicinato il 35enne, che era a bordo di una Porsche Cayenne, e gli hanno segnalato che aveva uno pneumatico forato. A quel punto, il turista ha raggiunto il gommista in piazzale Lotto - lì vicino - ed è sceso dalla macchina.

Proprio in quel momento alle sue spalle è comparso il passeggero del motorino, che gli ha strappato il Richard Mille dal polso ed è scappato. Il 35enne ha anche cercato di inseguirlo, ma in via Veniero il rapinatore è salito di nuovo a bordo dello scooter e insieme al complice è fuggito.

Qualche ore dopo, verso le 19, un secondo scippo è avvenuto in viale Fulvio Testi. Lì, due uomini - non è escluso che si tratti degli stessi - hanno rubato un Audemars Piguet a un 58enne. Su entrambi i raid indaga la polizia.