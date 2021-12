Ruba due orologi da mille euro alla Rinascente, arrestato fuori dal negozio

Ha tentato di rubare due orologi sportivi alla Rinascente di piazza del Duomo, ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia appena fuori dal grande magazzino. E' successo a Milano verso le quattro di pomeriggio di martedì 7 dicembre, giornata di Sant'Ambrogio.

Protagonista un italiano di trentanove anni, con alcuni precedenti di polizia. L'addetto alla sicurezza lo ha notato mentre trafugava i due orologi Suunto, una marca specializzata in orologi sportivi e bussole, per un valore complessivo di circa mille euro, e li nascondeva in una borsa. Mentre dava l'allarme, ha tentato di bloccarlo senza successo.

Il trentanovenne ha guadagnato la fuga in via Santa Radegonda, dove però ha trovato davanti a sé i poliziotti della volante Centro che lo hanno bloccato e arrestato per furto.