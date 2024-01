Rubano vestiti per oltre mille euro grazie al distaccatore antitaccheggio

Si aggiravano in modo sospetto per le vie dello shopping del centro di Milano quando sono stati notati dagli agenti della squadra mobile. Poi il tentato furto, dal bottino particolarmente costoso. Un cileno di 40 anni e una donna argentina di 33 sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso e denunciati per ricettazione.

Nella giornata di ieri, 26 gannaio, gli agenti li hanno visti entrare alla Rinascente di corso Vittorio Emanuele. All’interno del grande magazzino i due hanno iniziato ad adocchiare la merce da portare via. Al primo piano, la donna ha preso due felpe da un corner di una casa di moda che produce abbigliamento invernale. Si è recata nel camerino, mentre l’uomo per distrarre i commessi ha chiesto informazioni. Fuori dal camerino la donna ha passato la merce al complice che l’ha nascosta in una borsa di tela per poi uscire di fretta dal negozio. Le barriere antitaccheggio non hanno suonato.

A quel punto i poliziotti hanno fermato la coppia. La donna aveva con sé un risolutore magnetico per etichette di sicurezza, quello usato per togliere gli antitaccheggio dalle felpe. La merce rubata aveva un valore complessivo di 1.100 euro. Perquisito, l’uomo aveva anche un paio di occhiali da sole da 250 euro che sono risultati rubati da un negozio di ottica in via Broletto.