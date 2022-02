Alla Rinascente con lo zaino "speciale" per rubare un giubbotto Moncler e la borsa Vuitton

Un weekend di shopping. A modo suo. Una ragazza di 28 anni, cittadina italiana, è stata arrestata domenica pomeriggio a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare all'interno della Rinascente, lo storico mall di via Santa Radegonda, a due passi dal Duomo.

L'allarme è scattato verso le 15, quando uno degli addetti alla sicurezza del grande mazzino ha sorpreso la 28enne mentre cercava di uscire con il bottino. All'interno di una borsa schermata - uno zaino "speciale" in grado di inibire gli antifurti dei negozi -, la giovane aveva nascosto un giubbotto Moncler e una borsa Louis Vuitton dai quali aveva anche strappato le placche antitaccheggio per essere ancora più certa che l'allarme non suonasse.

La ragazza, che non aveva mai avuto guai con la giustizia in passato, non aveva però fatto i conti con l'occhio attento del vigilante, che l'ha seguita durante il suo "giro" e poi l'ha bloccata. La 28enne è stata quindi dichiarata in arresto dalla polizia e il bottino - dal valore di 2mila euro - è stato restituito ai negozi.