Tenta di fare shopping gratis alla Rinascente: arrestato

Prima ha staccato la placca antitaccheggio, poi ha cercato di guadagnare l'uscita su piazza Duomo, ma è stato fermato dalla security. E per lui sono scattate le manette. Un 32enne, cittadino peruviano, è stato arrestato dalla polizia dopo che aveva cercato di rubare una maglietta dagli scaffali della Rinascente nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 19.30, come riferito da via Fatebenefratelli. L'uomo aveva preso una maglietta di Moschino (circa 250 euro il valore) e stava cercando di uscire dall'ingresso principale del grande magazzino ma è stato fermato dalla security. Mentre stava uscendo, inoltre, si sarebbe liberato di una seconda maglietta a cui non era riuscito a staccare il dispositivo anti-taccheggio. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto aggravato.

Poco prima, intorno alle 15, un 37enne marocchino aveva cercato di rubare 100 euro di vestiti dall'Oviesse di via Lodovico Mancini a Milano (zona Porta Romana). L'uomo era riuscito a scappare dal negozio spintonando e strattonando l'addetto alla sicurezza, è stato fermato dalla polizia mentre cercava di nascondersi in un condominio di via Sciesa.