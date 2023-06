Cerca di fare shopping gratis alla Rinascente: arrestato minorenne

Prima ha afferrato diversi flaconi, poi ha cercato di raggiungere l'uscita di piazza Duomo, ma è stato fermato dalla security. E per lui sono scattate le manette. Un ragazzo algerino di 17 anni è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina aggravata dopo aver cercato di rubare 380 euro di profumi dalla Rinascente nel pomeriggio di venerdì 2 giugno.

Tutto è accaduto poco dopo le 19.30, come riferito da via Fatebenefratelli. Il giovane ha afferrato diversi flaconi al piano terra della struttura per poi scappare dal grande magazzino ma è stato fermato dalla security che ha allertato la polizia.

È seguito qualche attimo concitato, ma successivamente sono intervenuti i poliziotti che hanno fermato e arrestato il 17enne. Tutta la merce rubata è stata restituita al grande magazzino