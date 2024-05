"Shopping" di coppia alla Rinascente: così in due hanno rubato 4mila euro di borse. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A fare acquisti insieme. Ma senza pagare. Una donna di 25 anni, cittadina argentina, e un uomo di 40, cittadino cileno, sono stati arrestati sabato pomeriggio dalla polizia a Milano con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver messo a segno un doppio furto all'interno della Rinascente di Milano.

A bloccare i due sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, allertati dagli addetti alla sicurezza del mall, che hanno notato la coppia aggirarsi con fare sospetto tra gli stand per poi dirigersi verso l'uscita. I poliziotti li hanno però fermati prima che potessero varcare le porte, trovando lui in possesso di uno strumento per togliere le placche antitaccheggio e lei di una pochette Gucci da mille euro e uno zainetto Dior dal valore di 3mila.

Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della Rinascente, gli agenti hanno accertato che le due borse erano state prese proprio da un espositore e hanno fatto scattare le manette per i due, che saranno giudicati per direttissima.