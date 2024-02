Furto in un ristorante in centro a Milano (davanti ai poliziotti): tre arresti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prima il furto in un locale del centro di Milano (davanti ai poliziotti), poi le manette. Due uomini di 32 e 46 anni e una ragazza 25enne, tutti cittadini cubani e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dopo aver derubato un 50enne all’interno di un ristorante di piazza Sant’Eustorgio nella serata di sabato 3 febbraio.

Il furto è avvenuto durante un servizio in centro degli agenti della sesta sezione della squadra mobile di Milano. Verso le 19 i poliziotti, guidati dal funzionario Michele Scarola, hanno notato i tre mentre “studiavano” le persone che facevano shopping e cenavano in Porta Ticinese. La donna e il 32enne camminavano a fianco mantenendosi in contatto con il 46enne che li precedeva di qualche metro. Quando quest’ultimo è entrato in un locale, prima ha esaminato la situazione e poi ha fatto un cenno ai due complici di entrare. La coppia si è seduta alle spalle di un gruppo di tre persone e il 32enne si è posizionato, spostando la sedia, proprio a ridosso della giacca che un cliente, un italiano di 50 anni, aveva poggiato allo schienale.

Pochi istanti dopo il 32enne ha allungato la mano infilandola nella giacca e rubato un bancomat e uno smartphone, poi ha fatto un segno veloce d’intesa agli altri due connazionali ed è uscito. Giunti in piazza Sant’Eustorgio il 32enne ha messo nella borsa della donna ciò che aveva rubato, poi sono scattate le manette.

Per i tre, tutti senza fissa dimora, sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato in concorso. Non solo, il 46enne è stato anche indagato per ricettazione, dato che durante la perquisizione è stato trovato con uno smartphone che poco prima era stato rubato in un centro estetico in via Bramante.