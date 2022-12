Spacca la vetrina del ristorante per rubare il giorno di Natale: arrestato

Prima ha distrutto la vetrina del ristorante, poi è entrato in cerca della cassa e una volta scoperto ha aggredito il proprietario del locale che ha cercato di bloccarlo insieme a un collaboratore. Ma per lui sono scattate le manette, arrestato dalla polizia. Un uomo di 25 anni, italiano e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella mattinata di Natale dopo aver cercato di ripulire il ristorante La Forchetta di via Curi Dentato a Milano (zona Giambellino).

Tutto è accaduto poco dopo le 8 di Natale, come riferito dalla questura. È stato un collaboratore del ristorante ad accorgersi di quello che stava accadendo e ad allertare il titolare e le forze dell'ordine. Dipendente e proprietario hanno cercato di fermare il 25enne fino all'arrivo delle forze dell'ordine ma lui, brandendo un coltello, li ha minacciati e ha tentato di colpirli. È stato tutto inutile, poco dopo è arrivata una volante della polizia che lo ha fermato e arrestato con l'accusa di rapina impropria.

Sempre in zona Lorenteggio nei giorni scorsi erano stati registrati colpi simili ma per il momento il responsabile di questi furti non è stato identificato. I blitz fotocopia, nel dettaglio, hanno interessato i negozi Kasanova, Permaflex, Crai e un negozio di materassi.