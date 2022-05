Preso il ladro sommelier, era nascosto in bagno dopo aver rubato i vini dal ristorante di lusso

Aveva già selezionato le etichette migliori, tra i vini pregiati presenti nel locale, e aveva sistemato le bottiglie all'interno di un borsone, pronto a scappare via con la refurtiva alcolica dal ristorante. Ma a sorprenderlo ancora all'interno del locale, all'alba, sono stati i carabinieri che sono intervenuti sul posto grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva sentito dei rumori provenienti dall'attività. E per sfuggire dai militari il ladro ha cercato rifugio all'interno di un bagno. Ma non è bastato a evitare i guai.

Il furto nel ristorante

È successo a Muggiò nei giorni scorsi quando una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri di Desio ha arrestato in flagranza di reato un 38enne per un furto ai danni di un noto locale cittadino. A portare i militari dell'Arma proprio in quel ristorante è stata una chiamata giunta alla centrale operativa intorno alle 5 da parte di un cittadino che da casa sua aveva sentito alcuni rumori sospetti provenienti dall'attività. E quando i carabinieri sono arrivati fuori dal locale hanno trovato una porta in frantumi.

Il ladro nascosto nel bagno

Dopo aver utilizzato lo stesso varco che probabilmente aveva usato il ladro per entrare, attraverso una finestra danneggiata, i militari hanno ispezionato tutto il locale senza riuscire a trovare nessuno all’interno. Ma sono stati alcuni passi furtivi sentiti al piano di sotto a portare i carabinieri fino al bagno di servizio dove hanno trovato un uomo di 38 anni nascosto all'interno. Il ladro, dopo aver messo a soqquadro il locale alla ricerca di beni di valore da portar via, ha ripiegato sul vino. Per l'uomo è scattato l’arresto per tentato furto aggravato e il 38enne è finito in carcere.