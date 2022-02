Raid nel ristorante in centro: ladro beccato mentre ruba i soldi per gli straordinari

Preso con le mani "nel sacco". Letteralmente. Un ragazzo di 20 anni, un giovane marocchino con precedenti, è stato arrestato all'alba di domenica a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di svaligiare il ristorante "Parioli" di via Casati, a due passi da piazza della Repubblica.

L'allarme è scattato verso le 5.15 e sul posto è intervenuta una volante della polizia, che ha subito notato un uomo - con il cappuccio alzato sulla testa - ancora all'interno del locale, in quel momento chiaramente chiuso. Fermato il ladro, gli agenti hanno ricostruito che lui e un complice, per ora fuggito, avevano forzato una porta secondaria del ristorante, riuscendo a fare accesso nel locale.

Una volta all'interno, i due avevano forzato i registratori di cassa, danneggiato gli iPad e avevano poi messo le mani sul denaro conservato in una busta, circa 2mila euro, messo da parte dai titolari per pagare gli straordinari ai dipendenti. Per il 20enne sono quindi scattate le manette.